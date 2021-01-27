FIRTINAYA RAĞMEN BALIK TUTMAYA ÇIKTI

Diğer taraftan şiddetli rüzgara rağmen bazı vatandaşlar balık tutmaya çalıştı. Side Limanı'nda denize olta atan İlyas Aktaş, "Denizde balık var ama rüzgar ve fırtına nedeniyle zor oluyor. Bazen oltayı istediğimiz yere atamıyoruz, bazen misina dolanıyor. Ama yine de balık tutmaya devam edeceğim" dedi.

METEOROLOJİDEN ORTA KARADENİZ VE DOĞU AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunurken, Bolu Dağı geçişinde de yoğun kar yağışı bekleniyor.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

BOLU DAĞI GEÇİŞİ İÇİN UYARI

Öte yandan bugün akşam ve gece saatlerinde Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakması bekleniyor.

Bu nedenle ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.