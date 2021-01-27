'BİZİM DE KIZIMIZDIR'

Gülistan'ın babası Halit Doku ise görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın da bulunduğunu kaydederek, kendileriyle ilgilenildiğini ve Cumhurbaşkanı'nın kızlarının bulunması için ne gerekiyorsa yapılacağını söylediğini anlattı. Halit Doku, şunları söyledi:

"Tunceli Valisi'nin yardımıyla gittik. Tunceli Valisi, Süleyman Soylu'ya söyledi. O da 'tamam, getirin görüşelim' dedi. Benle hanımım beraber gidip görüştük. Bizimle ilgilendiler. Yaklaşık bir saat sürdü. Bir odada yalnız görüştük. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Valisi ve biz vardık. Cumhurbaşkanı, 'gerekeni yapacağım, illaki bulacağız, size söz veriyorum, ne olmuşsa, katili kimse illaki bulacağız' dedi. Ben çobanlık yaparak kızımı okutturdum. Sadece bu kızımı değil üç çocuğumu daha okuttum. Üçü de üniversite kazanıp, bitirdiler. Hangi şartlarda çocuklarımı okutturduğumu söyledim Cumhurbaşkanımıza. O da, 'araştırın, bulalım, ailesi mağdurdur, köydedir, çobanlık yaparak 3 kızını okutturmuş, yardım edin bunu çıkaralım, bu sizin kızınız tek değil, bizim de kızımızdır, siz bunu bize teslim etmişsiniz, yurda, okula teslim etmişsiniz' dedi."