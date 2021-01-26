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    • Yaşam
    • 26.01.2021 13:35
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    • 26.01.2021 13:35
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    SON DAKİKA: Tuvalete saklanan hırsızlar market çalışanlarını biber gazıyla etkisiz hale getirip 25 bin lirayla kaçtılar

    Son dakika haberi! 'da, tuvalete saklanan 2 şüpheli, marketin kapanmasının ardından ürün sayımı yapan çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirip, kasadaki 25 bin lirayı çalarak kaçtı. Polis, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

    DHA
    Hırsızların saklandığı yer pes dedirtti! Akılalmaz yöntem

    Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Hayanbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'ndeki market zincirinin şubesinde meydana geldi. Yüzlerini cerrahi maskeyle kapatıp, alışveriş bahanesiyle markete gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iddiaya göre, tuvalete girerek saklandı. Market çalışanları da akşam iş yerini kapattıktan sonra içeride ürün sayımı yapmaya başladı.




    TUVALLETTEN ÇIKIP BİBER GAZI SIKTILAR
    Sayımdan sonra iş yerinden ayrılacakları sırada 2 şüpheli, tuvaletten çıkıp, çalışanları biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, daha sonra kasadaki yaklaşık 25 bin lirayı çalıp, kaçtı. Olayın ardından çalışanlar, polise haber verdi. İhbarla harekete geçen ve iş yerinin güvenlik kamerasının çalışmadığını saptayan polis, 2 kişinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Tuvalete saklanan hırsızlar market çalışanlarını biber gazıyla etkisiz hale getirip 25 bin lirayla kaçtılar