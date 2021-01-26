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    • 26.01.2021 13:50
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    • 26.01.2021 14:05
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    SON DAKİKA: 'ta 8. kattan düşerek ölen 'nın annesi: Benim kızım düşmedi öldürüldü

    Son dakika haberi: 'ta bir otelin 8. katından düşerek şüpheli şekilde ölen 17 yaşındaki 'nın annesi , önünde isyan etti. "Benim kızım düşmedi, öldürüldü" diyen acılı anne konuştuğu sırada baygınlık geçirdi. Öte yandan genç kızın sosyal medyada arkadaşlarıyla çektiği yeni videolar da ortaya çıktı.

    DHA

    Esenyurt'ta bir otelin 8. katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 17 yaşında Zerda Curka'nın cenazesi babası tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kars'a götürüldü.

    "ZERDA KENDİNİ CAMDAN ATTI"
    Adli Tıp Kurumu önünde açıklamalarda bulunan anne Tülay Dağ da, "Kızım beni gece aradı konuştuk. Sonra sabah arkadaşı Yurda aradı beni. 'Teyze senin emanetine sahip çıkamadım' dedi. 'Zerda kendini camdan attı' dedi.

    "2 ERKEK 3 KIZ GİDİYOR OTELE"
    Benim o an telefon elimden düştü. Kendimden geçtim. Benim kızımı öldürdüler. 2 erkek, 3 kız 5 arkadaşıyla beraber gidiyor otele.

        "DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAK İÇİN GİTTİKLERİNİ SÖYLEDİ"
        Gece aradı. 'Anne internetini aç seninle görüntülü konuşmak istiyorum' dedi. Cumartesi günü uçağa bindi. Pazar günü buraya geldi. Arkadaşları doğum günü kutlamak için gittiklerini söyledi.

        Otel müdürü aldı içeri. Benim kızımı öldürdüler. Benim kızım kendini atmaz. 'Bir insan kendini atar mı?' diyordu.

        Arkadaşlarının ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Ben 5 kişiden de şikayetçiyim.

            Onlar attı. Onlar öldürdü. Kızımın katilini bulun.

            Otel müdürü neden aldın içeri. Benim kızım 17 yaşındaydı. Başka kimlikle girmiş" ifadelerini kullandı.

            Acılı anne açıklama yaptığı esnada bayılırken ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
                Haberler Yaşam SON DAKİKA: Esenyurt'ta 8. kattan düşerek ölen Zerda Curka'nın annesi: Benim kızım düşmedi öldürüldü