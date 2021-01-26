Aklıevvel gaspçıların benzin yerine mazot koyduğu araç yolda kaldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi'de yaşandı. İddiaya göre; kimliği belirsiz 3 kişi, bıçak gösterip tehdit ettikleri sürücü Enis Taşkıran'ı otomobilinden indirdi.
BENZİN YERİNE MAZOT KOYDULAR
Şüpheliler, gasbettikleri otomobile binerek hızlıca kaçtı. Bir süre sonra yakıtı biten otomobile şüpheliler otoparka çekti.
Otopark görevlisinin iddiasına göre şüpheliler otomobile benzin yerine mazot koydu. Hareket etmeyince de çağırdıkları çekici ile otomobili götürdüler. Otomobilin çekici götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.