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    • Yaşam
    • 26.01.2021 10:35
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    • 26.01.2021 10:55
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    Aklıevvel gaspçıların benzin yerine mazot koyduğu araç yolda kaldı

    'de 3 kişi bıçakla tehdit ederek sürücüsünü indirdikleri otomobili gasbetti. Ancak aklıevvel gaspçılar yakıtı biten araca benzin yerine motorin koyunca araç yolda kaldı. Gaspçılar, çağırdıkları çekiciyle otomobili götürdü.

    DHA

    Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi'de yaşandı. İddiaya göre; kimliği belirsiz 3 kişi, bıçak gösterip tehdit ettikleri sürücü Enis Taşkıran'ı otomobilinden indirdi.

    BENZİN YERİNE MAZOT KOYDULAR
    Şüpheliler, gasbettikleri otomobile binerek hızlıca kaçtı. Bir süre sonra yakıtı biten otomobile şüpheliler otoparka çekti.

    Otopark görevlisinin iddiasına göre şüpheliler otomobile benzin yerine mazot koydu. Hareket etmeyince de çağırdıkları çekici ile otomobili götürdüler. Otomobilin çekici götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        "YANLIŞLIKLA MOZOT KOYDULAR SONRA ÇEKİCİ ÇAĞIRDILAR"
        Otomobili gasp edilen Enis Taşkıran, "Benim aracımı Sultangazi'de bıçakla zorla çalarak götürdüler.

        Aracıma benzini bitince Fatih Fındıkzade tarafında, yanlışla mazot koydular. Sonra çekici çağırıp alıp götürüyorlar. Şikayetçi oldum hiçbir şey çıkmadı. Ne hırsızlar, ne aracım ortada.

        Yanlış yakıt koydukları için otoparka çekip, çekici çağırıyorlar. Aracımın Bursa tarafına götürüldüğünü öğrendim." dedi.
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