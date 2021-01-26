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    İhale üretim OSTİM: 3 Türk'ün peşine düştü

    Türk mühendisler , ve , sadece ve vatandaşlarına açık bir savunma veri tabanına erişerek savaş gemisi ve askeri uçaklarla ilgili şemaları ele geçirdi. Bunları inceledikten sonra savunma ihalelerine teklif veren Türkler, milyonlarca dolar değerindeki ihaleleri kazanmayı başardı. Parçalar, Gönenir'in OSTİM'deki imalathanesinde üretildi.

    ABD Ordusu'nu dolandırdılar

    Türk mühendisler , ve , sadece ve vatandaşlarına açık bir savunma veri tabanına erişerek savaş gemisi ve askeri uçaklarla ilgili şemaları ele geçirdi. Bunları inceledikten sonra savunma ihalelerine teklif veren Türkler, milyonlarca dolar değerindeki ihaleleri kazanmayı başardı. Parçalar, Gönenir'in OSTİM'deki imalathanesinde üretildi.

    , ve sınıfı gemileri için üretilen parçalar için yüklü miktarlarda ön ödeme aldılar. Ancak ürünlerin kalitesiz olması 'nın dikkatini çekti. Müfettişler, parçaların 'nda kullanılmasının büyük risk taşıyacağını belirtmesi üzerine devreye girdi. Üç Türk'ün dolandırıcı olduğunu belirledi. Tutuklanan Murat Gönenir 3.5 yıl hapis ve 1.5 milyon dolar para Batur Ustol 2.5 yıl, S ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    BURADA ÜRETTİLER
    Gizli askeri veri tabanına sızarak savaş gemileriyle ilgili şemaları ele geçiren 3 Türk, milyonlarca dolarlık ihaleyi aldı. Parçaları Murat Gönenir'in 'deki fabrikasında üretti.

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