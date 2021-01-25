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    • 25.01.2021 08:51
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    • 25.01.2021 09:36
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    SON DAKİKA: 'da trafiği kilitleyen kaza! Tır gişelere çarptı

    Son dakika haberi: Haftanın ilk iş gününde 'da trafiği kilitleyen bir kaza meydana geldi. TEM'de gişeleri istikametinde bir tır önce midibüse çarptı. Ardından da gişelere çarptı. Tır sürücüsü koltuğunda sıkıştı. Tır sürücüsü 1 saatlik çalışma sonrası kurtarılırken çalışma süresince trafik yoğunluğu oluştu.

    İHA

    TEM Otoyolu Avcılar Gişeler mevki'inde iddiaya göre gişelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan tır, bir midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile beton bloklara da vuran tır sürücüsü sıkıştığı aracın kabininden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Haramidere istikametinde kilitlenen trafik drone ile havadan da görüntülendi.



    ÖNCE MİDİBÜSE SONRA BARİYERLERE ÇARPTI
    Kaza, sabah 08.10 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Gişeler mevkii Haramidere istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HH 9290 plakalı TIR gişeler mevkiinde gelindiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak bir 34 LDZ 115 plakalı Midibüse vurduktan sonra beton bloklara çarptı.

    TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
    Çarpmanın etkisi ile TIR sürücüsü kabinde sıkıştı. Sürücüye ilk müdahalenin ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kaza sonrası trafik durmak noktasına geldi.

        1 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI KURTARILDI
        İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla araç içinde sıkışan sürücü ayağında kırık olma şüphesiyle çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

        Kaza sonrası araçlar vinç yardımıyla yol kenarına çekilirken durma noktasına gelen trafik drone ile havadan da görüntülendi.

        TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'LERE ÇIKTI
        İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 08.20 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 70 olarak ölçüldü.
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        Haberler Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza! Tır gişelere çarptı