TEM Otoyolu Avcılar Gişeler mevki'inde iddiaya göre gişelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan tır, bir midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile beton bloklara da vuran tır sürücüsü sıkıştığı aracın kabininden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Haramidere istikametinde kilitlenen trafik drone ile havadan da görüntülendi.