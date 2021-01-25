Eski sevgiliden konuşma tuzağı! Darbetti banyoya kilitledi! İntihara kalkıştı

Eski sevgilisiyle bir ayrı bir barışık olan genç kadın hayatının şokunu yaşadı. 31 yaşındaki Erdıana A., ayrıldığı 31 yaşındaki eski sevgilisi Feyzullah U., ile görüşmeye devam ediyordu. Bir gün genç adam, Erdıana A.'ı konuşmak istediğini söyleyerek evine davet etti. Konuşma teklifini kabul eden talihsiz kadın, Feyzullah U.'nun evine gittikten tartışmaya başladılar. Sinirlenen adam, darp ettiği Erıana A.'nın telefonu duvara fırlatarak kırdı.

İKİ GÜN BOYUNCA BANYODA AÇ VE SUSUZ KALDI

Sabah'ın haberine göre; eve kitlenen genç kadın, telefonu kırıldığı için kimseden yardım isteyemedi. Son çare pencereden sesini duyurmaya çalıştı. Başarılı olamayan Erıana A., eski sevgilisi tarafından banyoya kilitlendi. İki gün boyunca kilitli tutulan genç kadın aç bırakıldı. İki günün sonunda acımasız Feyzullah U., yemek ve içecek vermek için genç kadını çıkardı.