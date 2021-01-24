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    bir tartışmanın fitilini daha ateşledi!

    Ünlü gurme daha önce twitter’da “ soğanlı mı olur soğansız mı?” ve “Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?”, “ mı pide mi” anketleri yaptı. Şimdi de yeni bir tartışma daha başlattı. Son anketinde, “ger mi, döner mi?” diye sordu

    Vedat Milor bir tartışmanın fitilini daha ateşledi

    Ünlü gurme daha önce twitter'da " soğanlı mı olur soğansız mı?" ve "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?", " mı pide mi" anketleri yaptı. Şimdi de yeni bir tartışma daha başlattı. Son anketinde, "ger mi, döner mi?" diye sordu

    "Hava güzel, canınız parkta yemek yemeyi çekti. Parkın yanında da şehrin en iyisi iki yer var. Biri ci, diğeri ise dönerci. Eve sipariş verirken de karşılaşılan bir ikilem bu. Farz edelim ikisinin önündesiniz. Gözünüzü kapayıp düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk yemek hangisi?" diye sordu. Şu ana kadar 64 bin oyun kullanıldığı ankette, yüzde 59.9 ile döner ipi göğüsledi.

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    Haberler Yaşam Vedat Milor bir tartışmanın fitilini daha ateşledi!