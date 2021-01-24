Vedat Milor bir tartışmanın fitilini daha ateşledi

Ünlü gurme Vedat Milor daha önce twitter'da "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" ve "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?", "Pizza mı pide mi" anketleri yaptı. Şimdi de yeni bir tartışma daha başlattı. Son anketinde, "Burger mi, döner mi?" diye sordu

"Hava güzel, canınız parkta yemek yemeyi çekti. Parkın yanında da şehrin en iyisi iki yer var. Biri burgerci, diğeri ise dönerci. Eve sipariş verirken de karşılaşılan bir ikilem bu. Farz edelim ikisinin önündesiniz. Gözünüzü kapayıp düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk yemek hangisi?" diye sordu. Şu ana kadar 64 bin oyun kullanıldığı ankette, yüzde 59.9 ile döner ipi göğüsledi.