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    • 23.01.2021 22:24
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    • 23.01.2021 22:35
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    'da cinayeti itiraf etmişti! Kocasını öldüren adliyeye sevk edildi

    ekranında yayınlanan ile Tatlı Sert programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.Gözaltına alınan Toprak adliyeye sevk edildi.

    Alime Toprak ile ilgili flaş gelişme

    Mersin'in Anamur İlçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak cinayetiyle ilgili itiraf canlı yayında geldi. Serada işlenen Ali Toprak cinayetinde yeni gelişmeyi Müge Anlı aktardı. Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli Alime Toprak canlı yayın sonunda stüdyoya gelen Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

    Kocasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı adliyeye sevk edildi.

    Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın cansız bedenini eşi buldu. Ali Toprak'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi.

    CİNAYETİ CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

        Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak'ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti itiraf eden ve eşinin üzerine yürüdüğünü belirten Alime Toprak "Ben yapmasam o beni öldürecekti. Benim büyük oğlum hiç üzülmedi, babasından çok çekti" dedi.

        "BEN ONU ÖLDÜRMESEYDİM..."

        Yayının ardından Stüdyoya gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayeti itiraf eden Alime Toprak'ı gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından Mersin'e gönderilecek. Alime Toprak, "Bana başkası ile evleneceğini söyledi. Sen git iste dedi. Tartışma yaşadık, ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Çocuklarım için yaptım. Ben öldürdüm." dedi.
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        Haberler Yaşam Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Kocasını öldüren Alime Toprak adliyeye sevk edildi