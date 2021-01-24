İstanbul Çengelköy'de bulunan Sadullah Paşa Yalısı, Boğaz'ın en eski ve en değerli yapılarından biridir.
İki katlı, iki sofa, on dört odalı yalının yüzölçümü 700 metre kare, arsası ise 15.200 metre karedir. Yalı Sadullah Paşa'ya vezir babası Esat Muhlis Paşa'dan kalmıştır. Sadullah Paşa, Tercüme Odası'nda yetişip, çok iyi Fransızca öğrenmiştir.
Döneminde güçlü bir devlet adamı olduğu için, V. Murat tahta çıkınca, kendisine saltanat kayığını gönderip görüşmeye davet etmiştir. Sadullah Paşa'nın Jöntürk'lerle olan ilişkisi ve fikirleri yüzünden Sultan Abdülhamid kendisini uzaklaştırmak için Berlin Sefiri yapar.