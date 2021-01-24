Döneminde güçlü bir devlet adamı olduğu için, V. Murat tahta çıkınca, kendisine saltanat kayığını gönderip görüşmeye davet etmiştir. Sadullah Paşa'nın Jöntürk'lerle olan ilişkisi ve fikirleri yüzünden Sultan Abdülhamid kendisini uzaklaştırmak için Berlin Sefiri yapar.