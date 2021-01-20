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    • 20.01.2021 10:29
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    • 20.01.2021 10:29
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    SON DAKİKA: 'nde vahşet: Bebeğini bıçaklayarak katletti

    Son dakika haberine göre, ’nin ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü. Tedavi altına alınan kadının hastane odası önünde polis önlem aldı.

    İHA
    Kocaeli'nde vahşet: Bıçakla katletti!

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, yeni doğan erkek bebeğini bıçaklayarak öldürdü.

    Kanaması olduğu için hastanede tedavi altına alınan kadının odasının önünde ise polis ekipleri güvenlik amacıyla nöbet tutuyor.


    Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T.(29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evinde bıçaklayarak öldürdü.

    Olayın ardından kanaması olduğu için hastaneye kaldırılan M.T., özel bir hastanede tedavi altına alındı. Evde ölü bulunan bebek, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.


    M.T.'nin özel hastanede tedavisi sürerken, polis ekiplerince gözaltına alınan eşi H.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan M.T.'nin hastane odası önünde polis ekipleri güvenlik amacıyla beklediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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