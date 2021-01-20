Eski eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü! Mahkemede ifadeleri kan dondurdu

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Anıl Kahraman, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Neslihan Yılmaz'ın yakınları ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada garip tavırlar sergilemesi üzerine mahkeme başkanı SEGBİS odasındaki görevliyi çağırarak, sanığın sağlık durumunun kontrol edilmesini istedi. Yapılan kontroller sonrasında sanığın savunma yapmak istediğini belirtmesi üzerine savunmasına geçildi.

"CANI ACIMASIN İSTEDİM"

Edirne'den Antalya'ya geldiğini söyleyen Anıl Kahraman, "Neslihan'ı kardeşinin evinden konuşmak için dışarıya çıkardım. Ormanlık alana götürdüm. Ağaçların arasına girdik. Neslihan arabadan indi. Ben de indim. Önümde duruyordu. Bu esnada boğazına bıçakla bir darbe attım. Dizleri üzerine çöktü. Can çekişiyordu. Canı acımasın istedim. Birkaç bıçak darbesi daha vurdum. Sonra onu bir kenara çektim, aracıma binip ayrıldım. Bir mağazada yeni kıyafet aldım. Yemeğimi yedikten sonra Neslihan'ın kardeşinin evine gittim ve polisi aradım" dedi.