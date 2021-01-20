Yeni yılda istikrarlı ve samimi bir ilişki kurmak isteyen teraziler tamamen tatmin olacaktır. Yine de, 2021'in ilk yarısı nişanlanmak, evlenmek veya hayatınızı yeniden inşa etmek için mükemmel bir zamandır. Astral iklim, halihazırda oluşmuş çiftler arasındaki sevgiyi pekiştirecek
Özgür kalpler beklenmedik bir şekilde, alışılmadık yerlerde bilinmeyen insanlarla meşgul olacak; kısacası ilk görüşte aşık olacaksınız! Ancak ilk dekansta doğduysanız fazla suskun ve biraz da duygusal gösterilere meyilli olan karakteriniz farkında olmadan canınızı yakabilir.
Daha anlamlı olmak için çaba gösterin: bu, partnerinizle olan ilişkinizi kolaylaştıracaktır. 2021'in ikinci yarısında Teraziler, çiftin dışarıdan gelen hayatında bazı sorunlarla karşılaşacak.
Dedikodu yapmak için kulağınızı bükmeyin: hiçbir şey doğru değildir; duyduğunuz her şey sizi daha da kıskandırmak içindir. İnsanların söylediklerini dikkatlice analiz edin ve bu sözde arkadaşlara körü körüne güvenmeyin.
Eşinizle zaman zaman dışarı çıkın; birlikte harika vakit geçireceksiniz ve birbirinize daha da yakınlaşacaksınız; her halükarda, bu şekilde olumlu bir şekilde fikir alışverişinde bulunabileceksiniz.
BASKIN OLACAKSINIZ
Terazi burcu kadınları kendine çok güvenerek erkekleri zor durumda bırakacaktır. Daha az baskın bir şekilde davranmanız sizin için kolay olmayacak. Ama kendinize, sevdiğiniz erkeklerin mizacınızı sevmelerine rağmen, sizi erkekçe gururdan koruma ihtiyacı hissedeceklerini söyleyin. Seçim senin!
SABRINIZ TEST EDİLECEK
Beyler, baştan çıkarıcı silahlar bu sefer elinizden düşecek, Bu sana pek iyi gelmeyecek çünkü kendinizi saygın fatihler olarak görüyorsunuz. Sabrınız sert bir şekilde test edilecek. Sabredenseniz kazanırsınız.