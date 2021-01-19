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    • 20.01.2021 01:07
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    ’da akılalmaz kaza: Savrulan traktördeki av tüfeği patladı sürücü yaralı!

    Son dakika haberi... 'da akılalmaz bir kaza meydana geldi. Buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulan traktörde bulunan av tüfeği ateş aldı tüfekten çıkan saçmalar şoförü yaraladı.

    İHA
    Trafik kazasında tüfek patladı

    Sakarya Karasu'da akılalmaz bir kaza meydana geldi.

    Olay, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Akpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali K. isimli kişi, traktörü ile avdan döndüğü esnada buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    TRAFİK KAZASINDA TÜFEK PATLADI
    Savrulan traktörde bulunan av tüfeğinin ateş alması neticesinde ise sürücü sol bacağından yaralandı.

    Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı.

    İNCELEME BAŞLATILDI
    Yaralı Ali K. yapılan ilk müdahale sonrasında ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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