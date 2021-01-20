Konya'da bariyerlere çarpan pikap üst geçitte asılı kaldı. İsmail Akay'ın kullandığı 66 FC 266 plakalı pikap, buzlanmanın olduğu Ankara Caddesi'ndeki Gülistan Üst Geçidi'nde yoldan çıkarak refüjdeki ağaca ve karşı şeritteki bariyerlere çarparak üst geçitte asılı kaldı.
Hafif yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Araç, kaza yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı.
"BU ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE"
Sürücü Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, hızlı gitmediğini belirterek, "Zeminin azizliğine uğradım, Rabbim korudu. Bu arabanın burada durup içinden çıkmam tamamen mucize. Başka hiçbir açıklaması yok." diye konuştu.
ARACI 10 DAKİKA ÖNCE SATIN ALMIŞ
Çiftçilik yapan 4 çocuk babası İsmail Akay yaşadığı şoku hala üzerinden atamadı. Sabah'ın haberine göre Akay: "Araba birden kayıp karşı şeride geçti. Anlatılacak bir durum değil. Allah'ın yardımını orada birebir hissettim. İndikten sonra bunun bir mucize olduğunu anladım. İki dakika araç içerisinde kaldım. Aracın dengede olduğunu kontrol ettim.
Daha sonra panik yapmadan araç içerisinden çıktım. Rabbim bana yeni bir hayat verdi. Bunu benim ikinci hayatım. 10 dakika önce aracı bir tanıdıktan satın almıştım. Daha satışını bile üzerime almamıştım"