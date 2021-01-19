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    Yeni yılda Başak burcu olanlar her halükarda sorunlar yaşayabilir! yorumu

    Yeni yılda Başak burcu olanlar her halükarda, sorunlar yaşayabilir. Bunun için karınız/kocanızla konuşmanız gerekir. ı’na şüpheyle bakmazsanız, 2021’in sonuna kadar harika bir aşk macerası veya keyifli bir buluşma yaşayabilirsiniz. O zamana kadar sevginin size gerçek zevk getirebileceğine ve bazılarının düşündüğü gibi bu sadece bebek yapmak için bir tuzak olmadığına ikna olacaksınız. yorumu.

    Başak zamanı

    Yeni yılda Başak burcu olanlar her halükarda, sorunlar yaşayabilir. Bunun için karınız/kocanızla konuşmanız gerekir. Aşk Falı'na şüpheyle bakmazsanız, 2021'in sonuna kadar harika bir aşk macerası veya keyifli bir buluşma yaşayabilirsiniz.

    O zamana kadar sevginin size gerçek zevk getirebileceğine ve bazılarının düşündüğü gibi bu sadece bebek yapmak için bir tuzak olmadığına ikna olacaksınız.

    Bazı şaşırtıcı astral etkiler nedeniyle, yıl ortasına yaklaştığınızda, büyük bir baştan çıkarma gücüne sahip olacaksınız ve kalpleri fethetmekte sorun yaşamayacaksınız.

    İlişkilerinizin cinsel yönleriyle daha fazla ilgilenmeniz mümkündür ve bu, tıpkı cinsel nesneler olarak görüldüğünü düşünen partnerlerinizi rahatsız edebilir. Zayıflığı kontrol etmeyi başarırsanız sizi mutluluk bekliyor.

    TABULARI AŞACAKSINIZ
    Romantik tarihlerin çoğu genellikle tuhaf bir şekilde ve en nadir ve romantik yerlerde gerçekleşecek. Yılın son yarısında tüm tabuları ve yasakları aşmayı başaracak, dedikoduyu tamamen görmezden gelerek aşk hayatınızı dilediğiniz gibi yaşayacaksınız.

    Zaten hayatlarında birine sahip olanlar için partner bu günlerde unutulmaz bir sahne yapacak.

    ÇOK DİKKAT GEREKSİZ
    Partner seçiminde muhakemenizi kullanmaya çalışmayın veya bu kişiyi sizin için doğru olup olmadığını anlamak için dikkatli bir değerlendirmeye tabi tutmayın.

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    Haberler Yaşam Yeni yılda Başak burcu olanlar her halükarda sorunlar yaşayabilir! 19 Ocak Başak burcu yorumu