Nazar boncuğu günlük hayatımızda sık sık karşımıza çıkar. Özellikle Türkiye'ye gelen turistler de ülkelerine dönerken hediyelik olarak nazar boncuğu alır. Nazar boncuğu kimileri için bir süs eşyası olarak kullanılırken kimileri ise kendisini koruduğuna inanarak nazar boncuğu takıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar kitabında nazar boncuğunun kullanımıyla ilgili fetva yayınladı.
"NAZAR KONUSUNDA YÜCE ALLAH'TAN BEKLENMELİ"
Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen soruları değerlendirerek 'Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar' kitabını yayınladı.
Kitapta nazar boncuğu ile ilgili fetvaya da yer verildi.
"Yeni doğan bir çocuğa nazar boncuğu takmak caiz midir?" sorusuna verilen yanıtta nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildiklerinin dinen de kabul edildiğine yer verilerek,
"Nazar konusunda Hz. Peygamber'in tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu Yüce Allah'tan beklemek İslam inancının gereğidir.
NAZAR BONCUĞU CAİZ DEĞİLDİR
Dinimizde nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır.
Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir" denildi.