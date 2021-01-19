Nazar boncuğu günlük hayatımızda sık sık karşımıza çıkar. Özellikle Türkiye'ye gelen turistler de ülkelerine dönerken hediyelik olarak nazar boncuğu alır. Nazar boncuğu kimileri için bir süs eşyası olarak kullanılırken kimileri ise kendisini koruduğuna inanarak nazar boncuğu takıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar kitabında nazar boncuğunun kullanımıyla ilgili fetva yayınladı.