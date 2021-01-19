



Avokadoyla alışveriş döneminin başladığını aktaran Hacıhamdioğlu, şunları söyledi: "Bu ürün bu kadar kıymetli bir hale geldi. Pandemi döneminde önemi daha da arttı. Bizim komşu ilçemiz Gazipaşa'da bunun yağını sıkıyorlar, yağını da satmaya başladılar. Yani avokado şu an bizim hayatımızın her yerine girdi. Yaşam tarzımız gibi bir şey oldu. Alanya'da avokado çekirdeğiyle alışveriş dönemi başladı."