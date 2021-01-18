İncil yerine Kur'an-ı Kerim gelse ailem ve ben de sevinirdim. Tabii, bizim ülkemizde Hristiyan insanlar da bulunabiliyor. Benim şaşırdığım yön ise, bu kitapların Müslüman bir bireye gelmesi. Bence çocukları kandırmaya yönelik yapılan bir eylem olabilir, lütfen bunlara kanmasınlar" diye konuştu.



"ÇOCUĞUMDAN ŞÜPHELENDİM"

Kargoyu teslim alınca oğlundan şüphelendiğini dahi ifade eden baba Osman G., "Kargo şirketinden bir kargo geldi. Kargonun nerden geldiğini bilmiyorduk ve merak edip açtığımızda İncil ve diğer Hristiyanlık dini ile ilgili kitaplar çıktı. Yani şaşırdık ve Elhamdülillah Müslümanız. Bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim ve bize İncil gelmesi şok etti ve şaşırdık. Oğlumdan şüphelendim ve kendisinin sipariş verip-vermediğini sordum. İstemediğimiz halde bu kargo bize geldi" şeklinde konuştu.