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    • 18.01.2021 18:29
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    Kablo hırsızları JASAK akımına kapıldı! 26 adrese eş zamanlı operasyon: 24 şüpheli yakalandı

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Samsun merkezli , ve 'da hatları kablo hırsızlığına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Zanlıların Samsun, , Antalya, ve Elazığ'da enerji nakil hatlarından kablo çaldıkları, yapılan tespitlerde 50 bin metre uzunluğunda kablo hırsızlığına karıştıkları iddia edildi.

    takvim.com.tr
    AA
    Kablo hırsızları JASAK akımına kapıldı!

    Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile JASAT timleri tarafından Samsun'un yanı sıra Diyarbakır, Antalya ve Bursa'da belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



    4 BİN METRE BAKIR KABLO, 13 TELEFON, 20 SIM KART...
    Enerji nakil hatları kablosu hırsızlığına yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Zanlılarla 4 bin metre bakır telefon kablosu, 13 cep telefonu, 20 SIM kart, flaş bellek ve hafıza kartları ele geçirildi.



    50 BİN METRE UZUNLUĞUNDA KABLO HIRSIZLIĞI
    Şüphelilerin Samsun, Adıyaman, Antalya, Kahramanmaraş ve Elazığ'da enerji nakil hatlarından kablo çaldıkları, yapılan tespitlerde 50 bin metre uzunluğunda kablo hırsızlığına karıştıkları iddia edildi.

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    Haberler Yaşam Kablo hırsızları JASAK akımına kapıldı! 26 adrese eş zamanlı operasyon: 24 şüpheli yakalandı