Kablo hırsızları JASAK akımına kapıldı! 26 adrese eş zamanlı operasyon: 24 şüpheli yakalandı

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile JASAT timleri tarafından Samsun'un yanı sıra Diyarbakır, Antalya ve Bursa'da belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
4 BİN METRE BAKIR KABLO, 13 TELEFON, 20 SIM KART...
Enerji nakil hatları kablosu hırsızlığına yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Zanlılarla 4 bin metre bakır telefon kablosu, 13 cep telefonu, 20 SIM kart, flaş bellek ve hafıza kartları ele geçirildi.