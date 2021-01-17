SON DAKİKA: Kısıtlamadan kaçtılar Menekşe Yaylası'nda mahsur kaldılar: 8 kişi 11 saat sonra kurtarıldı

KAMPÇILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Dağcı olmadıkları için iklim şartlarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilememişler. Traktör yardımıyla 8 kampçıyı ve araçlarını kurtardık, zaten kaybolmaları gibi bir durum söz konusu da olmadı. Çok şükür yaralı veya olumsuz bir durum yaşanmadı. Kampçıların sağlık durumu iyi." dedi. Jandarma köye intikal edebilmek için iş makineleri yardımıyla Kırıntılı Mahallesi yolunun trafiğe açılmasını bekliyor.

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