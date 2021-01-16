Her yıl bölgede 1 metreyi aşan kar bulunduğunu belirten Yıldızer, "Bölgede ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Bu kuraklık, baraj gölünün su seviyesinin yaklaşık yüzde 70 oranda azalmasına neden oldu. Suların çekilmesiyle su altında kalan bir teknenin de ortaya çıktığını söylemek lazım. Umarım en kasa zamanda beklenen yağışlar olur.