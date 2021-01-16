Patara Antik Kenti'ni 2020 yılında 257 bin 561 kişi ziyaret etti



İSKENDER'İN KUŞATTIĞI KENTLER ARASINDA

Patara Antik Kenti, Likya Birliği'ne uzun süre başkentlik yaptı. Likya Birliği Meclisi toplantıları, Patara Antik Kenti'nde bulunan Likya Birliği Meclisi Binası'nda yapılmaktaydı. Likya Birliği Meclisi, dünyanın ilk demokratik meclisi olarak bilinir. Likya Birliği Meclisi Binası, 2010 yılında TBMM tarafından restore edildi. Patara Antik Kenti'nde en önemli kalıntılardan biri de girişteki Zafer Takı veya giriş takıdır. Patara Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda elde edilen verilere göre kentin tarihi MÖ 8'inci yüzyıla kadar uzanmaktadır ve İskender'in kuşattığı kentler arasında yer almaktadır. Roma Dönemi'nde de Likya- Pamphylia eyaletlerinin başkentliğini yapmıştır. Patara Limanı da Roma İmparatorluğu'nun üç önemli limanından biridir. Ancak Patara Limanı sahası günümüzde kumlarla dolmuş durumda. Noel Baba olarak bilinen Ortodoksların kutsal saydığı St. Nikolaos'un da doğum yeri Patara'dır.



Dünyaca ünlü Patara Plajı da antik kentin içindedir. Plaja girişte, antik kente giriş yapar gibi giriş yapılır. Uzun süre plaja gelmek isteyenlere özel bir bilet veriliyor. Patara Antik Kenti'ne giriş ücreti ise 30 lira.