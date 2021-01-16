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    • 16.01.2021 17:54
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    • 16.01.2021 18:26
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    Mantar toplarken fenalaşan vatandaş ani bir şekilde

    'nın ilçesinde mantar toplarken fenalaşan kişi . 59 yaşındaki ’ın kalp krizi sonucu ğü tahmin ediliyor.

    AJANSLAR
    Mantar toplarken öldü

    Kızılağaç Mahallesi'ndeki dağlık araziye arkadaşıyla mantar toplamaya giden Yakup Yıldız (59) aniden fenalaştı.

    Yardım istenmesi üzerine harekete geçen UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri, dağlık alanda bir süre yürüdükten sonra bölgeye ulaştı.

    Yıldız, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

    Cenaze, Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Cenaze, Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirilirken ailesi büyük üzüntü yaşadı. Ayakta durmakta zorlandıkları görülen aile bireylerini yakınları sakinleştirdi.

    Yıldız'ın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

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