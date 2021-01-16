Kızılağaç Mahallesi'ndeki dağlık araziye arkadaşıyla mantar toplamaya giden Yakup Yıldız (59) aniden fenalaştı.
Yardım istenmesi üzerine harekete geçen UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri, dağlık alanda bir süre yürüdükten sonra bölgeye ulaştı.
Yıldız, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Cenaze, Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Cenaze, Bodrum Devlet Hastanesi morguna getirilirken ailesi büyük üzüntü yaşadı. Ayakta durmakta zorlandıkları görülen aile bireylerini yakınları sakinleştirdi.
Yıldız'ın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.