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    • 16.01.2021 18:02
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    • 16.01.2021 18:04
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    Evlerin kapı kilitlerini kameralara yakalandı

    'de 9 evin kapı kilidini şüpheli, yakalandı. Tutuklanan şüphelinin, lık öncesi evlerin olduğu bölgelerde dolaştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...

    DHA
    Evlerin kapı kilitlerini çalan hırsız...

    Kent merkezindeki çok sayıda evin kapı kilitlerinin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Uğur Arslan olduğunu tespit etti. Arslan, adresinde gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uğur Arslan'ın hırsızlık öncesi evlerin olduğu bölgelerde dolaştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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