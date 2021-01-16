Sevgili İkizler'de 2021'in ilk iki ayında ilk görüşte aşık olmak ve mutluluğunuzu bulmak mümkün.
Parmaklarınızın arasından kayıp gitmesine izin vermeyin! Utangaç olmayın ve çok fazla düşünmeyin çünkü onu kaybedebilir ve hayatınızın geri kalanında pişman olabilirsiniz.
Şans size çok sık gelmeyebilir, ancak İkizler bundan faydalanmalıdır. Aylar geçtikçe sevginin tadını tamamen çıkaracak ve aşka özel bir ilgi göstereceksiniz.
Sevgiye olan susuzluğunuzu gidermek için yıldızların faydalı etkilerinden tam olarak nasıl yararlanacağınızı bileceksiniz. Bu dönem, bekar yerliler için elverişlidir.
Yaşam sevincini artıracak yeni insanlarla tanışacaklar. Yeni ilişkiler duygusallık ve duygusallığın işareti altında. Yıldızlar, özellikle yılın ilk yarısı geçtikten sonra birçok fikir aşılayacak ve duygusallığınızı artıracaktır.
İkizler hoş randevuların tadını çıkaracak ve hayallerinizin erkeğini veya kadınını bulma şansınız olacak. O andan itibaren artık huzura sahip olmayacaksınız! Onu baştan çıkarmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız ve sonunda çabaya değer olduğunu anlayacaksınız.
Aynı duyguları paylaşacaksınız ve partnerinizle uyum içinde titreyeceksiniz. Her şeyi maksimum yoğunlukta yaşayacaksınız çünkü ikiniz hem fiziksel hem de duygusal olarak dahil olacaksınız. 2021'in son kısmı özellikle genç aşıklar için güzel geçecek ama sadece değil.
PARTNERİNİZİ DİNLEYİN
İkizler, partnerleriyle olan bağı güçlendirmek için tüm şanslara sahipler veya birbirlerini yeterince takdir edecekleri bir ilişki için yollarını bulacaklar. Kendinizi sevginin Tanrı'nın bir armağanı değil, sürekli bakıma ihtiyaç duyan narin bir çiçek olduğuna ikna etmenin tam zamanı.