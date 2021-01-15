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    • 16.01.2021 06:17
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    SON DAKİKA: Ormanlık alanda suçüstü yakalandılar: Kaçak kızıl geyik avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'nun ilçesinde kaçak olarak kızıl geyik avlayan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ayrıca, avcılara ait 3 av köpeği ile 1 tüfeğe de el konuldu.

    DHA
    Ormanlık alanda suçüstü yakalandılar!

    'nun ilçesinde kaçak olarak kızıl geyik avlayan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

    Tosya'da ormanlık alanda kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi, koruma altında olan kızıl geyiği avladı. 7 yaşındaki kızıl geyiği avlayan kaçak avcılar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

    Kaçak avcılara, kişi başı 2 bin 267 TL idari para cezası ile birlikte, öldürülen kızıl geyiğin tazminat bedeli olarak 22 bin 567 TL para cezası kesildi.

    Ayrıca, avcılara ait 3 av köpeği ile 1 tüfeğe de el konuldu.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ormanlık alanda suçüstü yakalandılar: Kaçak kızıl geyik avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı