Dün eşinden şiddet gördüğünü söylemişti! Bugün cesedini teşhis etti

Ben de alkollü olduğu için buna izin vermedim. Elinde cam parçasına benzer cisimle boğazımı kesti. Kolumu çekti, kollarımı kesti. Polise haber verdim ancak polis gelene kadar kayıplara karıştı. Boğuşma sırasında ben de kafasına elektrik süpürgesinin sapıyla vurdum. Sonrasında o da beni şikâyet etmiş.