SON DAKİKA: Pendik’te gece yarısı vahşet: Genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Pendik ilçesinde Orta Mahallesi Kavuniçi Sokak'ta yaşandı.

İddiaya göre, isminin Necati olduğu öğrenilen bir kişi, daha önceden arkadaş oldukları bir genç kız ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.