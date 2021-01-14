Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl bin 351 araç- iş makinesi ve 7 bin 31 personel görev yapacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul'da 4 bin 23 km'lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütecek" denildi.

CUMA GÜNÜ KAR YAĞIŞI ARTACAK

5 günlük hava tahmini açıklamasında Marmara Bölgesi perşembe (bugün) gününden itibaren kar yağışı etkisi altında olacak. Kar yağışı İstanbul'a ise 15 Ocak cuma günü geleceği belirtildi. Kar yağışı İstanbul'a erken geldi ve 14 Ocak perşembe günü öğlen saatlerinde başladı.