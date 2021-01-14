İstanbul aylardır susuzluk tehlikesi altında bulunuyordu. Son bir haftada etkili olan yağmurlar kentte yüzleri güldürdü. Yağan yağmurlar sonrası barajlarda doluluk oranı yüzde 26 seviyesine kadar yükseldi. Yağmurların ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü İstanbul'a yılın ilk karı düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da öğlen saatlerinde, 2021 yılının ilk karı yağmaya başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağışlar, İstanbul'un yüksek kesimlerinde şiddetini artırarak yağmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam ediyor.
AKOM: YARIN İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'a bu geceden itibaren karla karışık yağmur yağacağını açıkladı. Yağışların, cuma sabah saatlerinden itibaren ise il genelinde kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, kar yağışının önümüzdeki çarşambaya kadar devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
KAR YAĞIŞI GELECEK HAFTAYA KADAR SÜRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM'un verilerine göre, perşembe akşam saatlerinden itibaren Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle perşembe gecesi görülecek yağışların karla karışık yağmur; cuma sabah saatlerinden itibaren ise kent genelinde kar şeklinde etkili olması bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumartesi günü aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının pazar ve pazartesi günleri kuzeyli yönlerden esen rüzgârın kuvvetlenmesiyle beraber, özellikle Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde deniz etkisiyle birlikte kar yoğunluğunun artabileceği tahmin ediliyor." AKOM verilerine göre, sıcaklıkların 0°C'lerin altına inmesiyle buzlanma ve don hadiselerinin yaşanabileceği hatırlatılmasında bulunulurken, kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edebileceği bilgisine yer verildi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 22 Ocak'a kadar mevsim normalleri civarı ile çoğunlukla 3-7°C altında, 23-30 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl bin 351 araç- iş makinesi ve 7 bin 31 personel görev yapacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul'da 4 bin 23 km'lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütecek" denildi.
CUMA GÜNÜ KAR YAĞIŞI ARTACAK
5 günlük hava tahmini açıklamasında Marmara Bölgesi perşembe (bugün) gününden itibaren kar yağışı etkisi altında olacak. Kar yağışı İstanbul'a ise 15 Ocak cuma günü geleceği belirtildi. Kar yağışı İstanbul'a erken geldi ve 14 Ocak perşembe günü öğlen saatlerinde başladı.
KAR YAĞIŞI HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK
İstanbul'da beklenen kar yağışı cumartesi pazar günü de etkisini gösterecek.
Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığı 0'ı görecek.
PAZARTESİ İSTANBUL -2 DERECE OLACAK
İstanbul'daki kar yağışının 4. gününde gece hava sıcaklığının -2 derece olacağı belirtildi.
KAR YAĞIŞI TÜRKİYE GENELİNDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK
İstanbul aylardır susuzluk tehlikesi altında bulunuyordu. Son bir haftada etkili olan yağmurlar kentte yüzleri güldürdü. Yağan yağmurlar sonrası barajlarda doluluk oranı yüzde 26 seviyesine kadar yükseldi.
Yağmurların ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü İstanbul'da, 4 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışının yarın öğleden sonra başlayacak.
Meteoroloji'den gelen üst üstte uyarılar sonucu ülkenin birçok yerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı zaman zaman hazırlıksız yakalanan vatandaşları zor durumda bıraktı. Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.
Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle polis ekipleri kent merkezi çıkışında ve Çamlıbel beldesinde çekici ve TIR'ları benzin istasyonlarında bekletti. Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kayseri-Sivas kara yolunda mahsur kalan çok sayıda aracın sürücüsü, yolun açılmasını bekledi.
Kayseri-Sivas kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir TIR kar sebebiyle yoldan çıktı. Yozgat'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlar da kar yağışı sonrası evlerinin önünde kardan adam yapıp, kar topu oynadı.
Kayseri kent merkezi ve Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı. Kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplanan kent merkezinde güzel görüntüler oluştu.
Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı, yayalar yürümekte zorlandı. Kayseri-Ankara kara yolunda ise yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ
Ankara'da beklenen kar yağışı sonrası kent beyazlara büründü. Eymir Gölü ve çevresinde kartpostallık görüntüler meydana geldi.
Tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da peribacalarıyla kaplı vadilerde, kar yağışı ile güzel görüntüler oluştu. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki bölgede, yerli ve yabancı turistler, karla kaplanan alanlarda gezinti yaptı.
Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri de iş makineleriyle bölgedeki yollarda kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.