Büyük heyecan ile beklediğim duruşmaya Covid olmam sebebi ile katılamadım. Benim yerime eşim Emir Şahin ve kız kardeşim Seda Caner Zafer davamızda yerlerini alıp şikayetlerimizi dile getirdiler. Duruşmaya davacı olduğum hastane Başhekimi ve Yasal olarak tek basına çalışma yetkisi olmayan, kaçak çalışan doktor katılmadı. Hakime hanım davamızın 1 Mart tarihinde Başhekim Hakan ve Dr Ramıma'nın "ZORLA GETIRILME " kararı ile erteledi. Bu davada hakkaniyetli sonuç çıkacağına yürekten inanıyorum. Başka bebeklerin ölmemesi, usulsüzlüklerle biz aileler hastanelerin ticari kazanç kapısı olmayalım diye emsal bir karar çıkmasını diliyorum."