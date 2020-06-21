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    • Yaşam
    • 21.06.2020 Gazete
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    7 aylık bebek ihmal sonucu hayatını kaybetmişti... Başhekim ve doktora 2 yıldan 8 yıla kadar hapis istendi

    7 aylık , özel bir hastanede ihmal sonucu hayatını kaybetti. ve doktor ’ya 2 yıldan 8 yıla kadar hapis istendi.

    Ceza yolda
    İstanbul'da yanlış tedavi kurbanı olan 'in ölümü, yüreğimizi paramparça etti. Sema-Emir Şahin çiftinin 8 aylık oğlu Emir, ateşlendi. Halkalı'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Emir'i yabancı uyruklu muayene etti. Emir'e, yüksek doz ilaç verildi.



    Talihsiz yavru, hayatını kaybetti. Bebeğe ilaç yüklemesi yaparak ölümüne neden olan doktorun, parayla nöbet tuttuğu belirlendi. ve doktor Ramina Rzayeva'ya 2 yıldan 8 yıla kadar hapis istendi. Hazırlanan iddianame Küçükçekmece 'ne gönderildi.

    ERHAN ÖZTÜRK
    Haberler Yaşam 7 aylık Ali Emir bebek ihmal sonucu hayatını kaybetmişti... Başhekim ve doktora 2 yıldan 8 yıla kadar hapis istendi
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