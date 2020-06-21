İstanbul'da yanlış tedavi kurbanı olan Ali Emir'in ölümü, yüreğimizi paramparça etti. Sema-Emir Şahin çiftinin 8 aylık oğlu Emir, ateşlendi. Halkalı'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Emir'i yabancı uyruklu Ramina Rzayeva muayene etti. Emir'e, yüksek doz ilaç verildi.
Talihsiz yavru, hayatını kaybetti. Bebeğe ilaç yüklemesi yaparak ölümüne neden olan doktorun, parayla nöbet tuttuğu belirlendi. Başhekim Hakan Hasdemir ve doktor Ramina Rzayeva'ya 2 yıldan 8 yıla kadar hapis istendi. Hazırlanan iddianame Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
ERHAN ÖZTÜRK
Talihsiz yavru, hayatını kaybetti. Bebeğe ilaç yüklemesi yaparak ölümüne neden olan doktorun, parayla nöbet tuttuğu belirlendi. Başhekim Hakan Hasdemir ve doktor Ramina Rzayeva'ya 2 yıldan 8 yıla kadar hapis istendi. Hazırlanan iddianame Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
ERHAN ÖZTÜRK