Biz de bugün bolluk ve bereket olması için çıkıp, dua ettik. Ocak ayında Erzurum'u böyle görmemiştim. Kuraklık nedeniyle Erzurum'da yıllardır akan çeşmeler kurudu ve çoğu akmaz oldu. Kar duası ettiğim yer benim köyüm. Çocukluğumda bir metre kar yağdığını hatırlıyorum. Bu bizi çok korkutuyor. Kıtlık olmaması için karın yağması lazım. Bunun için duaya çıktık. İnşallah kabul olur" dedi.