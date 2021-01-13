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    • 13.01.2021 11:30
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    SON DAKİKA: 2 günlük yağış can suyu oldu! 'da barajların doluluk oranı ne kadar oldu?

    Son dakika haberine göre, 'da cumartesi sabahından beri etkili olan yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 24.66'ya ulaştı. En fazla artış ise İstanbul’un önemli su kaynağı olan nda görüldü.

    DHA
    2 günlük yağış can suyu oldu!

    Megakent İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur, barajlar doluluk oranlarını da arttırdı. İstanbul'da barajların doluluk oranı bir günde yüzde doluluk oranı yüzde 24.66'ya yükseldi.


    VERİLERE YANSIDI
    Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul'da etkili olan yağmur, barajları doldurdu.

    Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören İstanbul'da görülen sağanak yağış İSKİ verilerine de yansıdı.


    YÜZDE 24.66'YA YÜKSELDİ
    İSKİ'nin baraj doluluk verilerinde İstanbul barajlarının doluluk oranı bir önceki güne göre yüzde 2.56'lık artışla 24.66'ya yükseldi. En fazla artış ise İstanbul'un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 94.23'e yükseldi.



    İşte İstanbul'un barajlarında son durumu;

    "Ömerli 19.74, Pabuçdere 12.99, Sazlıdere 6.55, Büyükçekmece 23.88, Alibey 35.51, Terkos 27.12, Kazandere 24.60, Elmalı 29.87, Darlık 46.17, Istırancalar 94.23"


    Gün gün İstanbul'daki barajlarda artış işe şu şekilde gerçekleşti:

    9 Ocak : 19.16

    10 Ocak : 19.56

    11 Ocak : 21.13

    12 Ocak : 22.10

    13 Ocak : 24.66

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