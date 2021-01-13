

YÜZDE 24.66'YA YÜKSELDİ

İSKİ'nin baraj doluluk verilerinde İstanbul barajlarının doluluk oranı bir önceki güne göre yüzde 2.56'lık artışla 24.66'ya yükseldi. En fazla artış ise İstanbul'un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 94.23'e yükseldi.