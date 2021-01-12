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    • Yaşam
    • 12.01.2021 11:52
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    • 12.01.2021 11:52
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    ne demek? nedir?

    nedir? ne demek? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün gece Survivor'da söylenen Wakanda Forever sözlerinin ardından bu kelimenin anlamı araştırılıyor.

    takvim.com.tr
    Wakanda Forever ne demek? Wakanda kelime anlamı nedir?

    Wakanda Forever ne demek? Wakanda kelime anlamı nedir? Wakanda Forever sözünün anlamı arama motorlarında sorgulanıyor. Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yer alan Steven oyunlardan sonra Wakanda forever diyor. İşte izleyicilerin merak ettiği Wakanda sözünün anlamı...

    WAKANDA FOREVER NE DEMEK?

    Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları "Wakanda Forever" adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor.

    Survivor Steven yarışmada sürekli Wakanda Forever kelimelerini kullanmaktadır. Wakanda, dördü 10.000 yıl önce ilk Kara Panter'in yönetimi altında birleşmiş beş kabileden oluşur.

    Wakanda Forever kelimesi selamlama anlamına gelmektedir. Wakanda görünen bir hayali ülkedir Amerikalı çizgi roman tarafından yayınlanan Marvel Comics. Sahra altı Afrika'da bulunur ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda ilk olarak Fantastic Four # 52'de göründü ve Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.

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