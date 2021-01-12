



POŞETLERİ BIRAKIP KAPKAÇÇIYI KOVALADI

Kapkaç anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadın elindeki poşetlerle yaşadığı eve girmek üzere binanın girişine geliyor. Takip eden şahıs ise kadına arkasından yaklaşıyor. Hızlı bir şekilde kadının cebinden cep telefonunu çalan şahıs koşarak kaçmaya başlıyor. Kısa bir süre duran kadın ardından poşetleri yere bırakıp şahsın peşinden koşmaya başlıyor. Şahsın arkasından bağıran

kadın daha sonra peşinden gitmeye devam ediyor.

