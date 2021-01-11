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    Eğitim Bakanı paylaştı! Şaşırtan tesadüf...

    Eğitim Bakanı , bakanlığın İletişim Merkezi'ni (MEBİM) arayanları şaşırtan ilginç tesadüfü sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Selçuk, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımında şöyle dedi: "İkimizin adı da Ziya Selçuk. O Mebim Çağrı Merkezi’nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları 'Buyrun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?' diye açıyor. Gerisini siz hayal edin:)"

    Telefona bakan kim?
    Milli Eğitim Bakanı , bakanlığın MEBİM'i arayanları şaşırtan ilginç tesadüfü sosyal medya hesabından paylaştı.

    Bakan Selçuk, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımında şöyle dedi: "İkimizin adı da Ziya Selçuk. O Mebim Çağrı Merkezi'nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları 'Buyrun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?' diye açıyor. Gerisini siz hayal edin:)".



    Bu arada telefona bakan Ziya Selçuk'un kendisini arayanları bakan olmadığına inandırmak için sürekli dil döktüğü öğrenildi.
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