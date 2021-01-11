Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın MEBİM'i arayanları şaşırtan ilginç tesadüfü sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Selçuk, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımında şöyle dedi: "İkimizin adı da Ziya Selçuk. O Mebim Çağrı Merkezi'nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları 'Buyrun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?' diye açıyor. Gerisini siz hayal edin:)".
Bu arada telefona bakan Ziya Selçuk'un kendisini arayanları bakan olmadığına inandırmak için sürekli dil döktüğü öğrenildi.
Bakan Selçuk, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımında şöyle dedi: "İkimizin adı da Ziya Selçuk. O Mebim Çağrı Merkezi'nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları 'Buyrun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?' diye açıyor. Gerisini siz hayal edin:)".
Bu arada telefona bakan Ziya Selçuk'un kendisini arayanları bakan olmadığına inandırmak için sürekli dil döktüğü öğrenildi.