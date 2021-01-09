Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtine bitki, yok satmaya başladı. Udi Hindi bitkisi, başta Hindistan ve Malaya Adaları olmak üzere birçok Asya ülkesinde yetişiyor. Udi Hindi, hem zencefil, bal, yoğurt gibi ürünlere karıştırılarak, hem de saf zeytinyağında 1 ay bekletilerek tüketiliyor.