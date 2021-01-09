Nesli tükenme tehlikesinde! Ömrü bin yıl! Kilosu 2 lira 60 kuruş

ÖMRÜ BİN YILDAN FAZLA

Dünyada nesli tükenmekte olan sedir ormanlarının en yaygın olduğu yöre, Antalya'nın Kaş, Finike, Elmalı ve Kumluca ilçesi dörtgeni. Sedir ağaçları 40 metre boya, 2 metre çapa kadar, denizden 900 metre ile 2 bin metre yüksekliğindeki alanlarda yetişiyor. Normal yetişme yüksekliği 1300- 1400 metre olan bir sedir ağacının ortalama ömrü bin yıl olsa da 2 bin ve üstü yaşında sedir ağaçları da bulunuyor. Kaş, Elmalı ve Finike üçgeninde bin yaşın üstünde çok sayıda sedir ağacının bulunduğu biliniyor.