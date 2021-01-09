Yavru Vatan güne aile vahşetiyle uyandı. Aile arasında çıkan tartışma 3 ölümle sonuçlandı. 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu'nun annesi Bengü Çobanoğlu ile emekli astsubay olan babası İbrahim Çobanoğlu'nu vurarak intihar ettiği iddia edildi. Evin 18 yaşındaki üyesi Eralp Çobanoğlu'nun ise komşudan yardım istediği öğrenildi. Polis ekipleri, evin içerisinde 2 boş kovan buldu.
Cinayette kullanılan tabancaya ise el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Cinayette kullanılan tabancaya ise el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.