



Katil virüs Samsun'da bir aileyi yaktı, yıktı. Ortopedi uzmanı Dr. Necati Emirhan'ın dayısı, amcası ve erkek kardeşi Covid'e yakalandı. Ne yazık ki hiçbiri kurtarılamadı. Bu sırada Dr. Emirhan'a da virüs bulaştı. 20 gün önce hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Annesi ve kız kardeşinin de aynı hastanede Covid nedeniyle yoğun bakımda oldukları açıklandı. Dr. Emirhan'ın da ölümü Bafra'da büyük üzüntüye yol açtı.