Katil virüs Samsun'da bir aileyi yaktı, yıktı. Ortopedi uzmanı Dr. Necati Emirhan'ın dayısı, amcası ve erkek kardeşi Covid'e yakalandı. Ne yazık ki hiçbiri kurtarılamadı. Bu sırada Dr. Emirhan'a da virüs bulaştı. 20 gün önce hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Annesi ve kız kardeşinin de aynı hastanede Covid nedeniyle yoğun bakımda oldukları açıklandı. Dr. Emirhan'ın da ölümü Bafra'da büyük üzüntüye yol açtı.
Op. Dr. Necati Emirhan, Samsun'un Çarşamba İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Dr. Emirhan için çalıştığı hastanede bir tören yapıldı. Meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
EL BEBEK GÜL BEBEK
Yozgat Şehir Hastanesi'nde doğduktan sonra virüse yakalanan bebekler, özel bir bölümde tedavi ediliyor. Hemşireler bebeklere şefkatle yaklaşıyor...
MUCİZE TOKAT'TA
3 çocuk annesi Esma Konukçu, 4'üncü bebeğine hamileydi. Covid'e yakalandı. Ancak 7.5 aylık hamile olan Konukçu kurtarılamadı. Bebeği ise sezaryenle alındı.
Mucize eseri küçük yavruya virüs bulaşmamıştı. Dr. Erhan Karaaslan, "Annesi Covid'li olduğu halde kendisinde Covid çıkmadı. Birkaç hafta içinde taburcu edeceğiz" dedi.
AŞIRI ÖNEMLİ
ABD'nin Florida eyaletinde Doktor Gregory Michael, 18 Aralık'ta Pfizer'ın aşısını yaptırdı. 3 gün sonra vücudunda lekeler ortaya çıktı. Durumu bir anda ağırlaştı. kurtarılamadı. Heidi Neckelmann ise "Eşim aşıdan öldü" dedi.
MUTASYONA KARŞI ETKİLİ
Prof. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech ve Pfizer tarafından aşıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Aşının virüsün İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlarına karşı etkili olduğu açıklandı.