BU TARİHLERE DİKKAT!



4 Mart'a kadar finansal konulara özellikle dikkat etmek gerekebilir. Bu dönemde ortaklı harcamalar artabilir ya da siz harcama konusunda daha kontrolsüz davranabilirsiniz. Bu nedenle mali işlerde sıkıntılar yaşanabilir. 23 Nisan'a kadar olan dönemde ise eğitsel konular ve medya radarınızda olsun... 11 Haziran'a kadar olan dönemde, iş hayatında kritik konular ve riskler var.