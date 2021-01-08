Teraziler, son iki yılın getirdiği zorlayıcı koşulları aşarak, daha dengeli ve istikrarlı bir döneme ilerliyorlar. Bu yıl hem Jüpiter hem de Satürn burcunuzu en olumlu şekilde etkileyecek. Bu yüzden daha rahat ve zahmetsiz bir yıl geçireceksiniz. 2021 yılı boyunca sevdiğiniz konulara daha çok zaman ayırabilecek, kendinizi daha kolay mutlu hissedebileceksiniz.
Bu süreçte sizi ödüllendirebilecek pek çok şey olacak. Bu kimileri için bir çocuğun doğumu olabileceği gibi, kariyer alanında daha kolay ilerleme ve kendini ifade etme fırsatı şeklinde de olacak.
İŞ VE PARA
2023'e kadar olan dönemde sevdiğiniz konulara daha çok zaman ayırabilir ve istediğiniz yönde sorumluluklar alabilirsiniz. Özellikle bu yıl çabalarınızın karşılığını daha fazla alabilir ve ödüllendirilebilirsiniz. Parasal konularda, özellikle ortaklı yatırımlar, miras ya da borç-alacak işlerinde, mali alanda bazı değişiklikler esnek davranmanızı gerektirmekte. Finansal işlerde, yatırımlarda sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.
SAĞLIK TAKVİMİ!
Belirli dönemlerde bağışıklığınızı yüksek tutmanız yerinde olacak. Bu dönemler 7 Ocak, 4 Mart, 29 Temmuz -15 Eylül olabilir. Ayrıca 11 -16 Ekim doğumlu bir Terazi iseniz bu dönemde ilaç kullanımına dikkat etmeli ve değişikliklerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalara, hassasiyetlere özen göstermelisiniz. 17-21 Ekim doğumlular ise kendilerini aşırı baskı altında tutuyor olabilirler ve bu durum bedeniniz üzerinde de yorucu olabilir.
AŞK VE EVLİLİK
Aşkı arayanlar bu yıl mutlaka amaçlarına ulaşacak. Çocuk düşünen evliler içinse bu yıl tam zamanı. Bebek sahibi olma düşüncenizi ertelemeyin... Aşk hayatında da bir denge tutturmanız mümkün olacaktır. Partnerinizin özel durumu aşk hayatınıza bazı gölgeler ya da soğumalar getirebilir. Yine de bu yıl, aşk hayatınıza büyük bir canlılık getirecektir.
KAVGADAN KAÇININ
Bu yıl evinizde huzuru ve refahı bulacaksınız. Ancak bazı tartışmalara girerseniz eşiniz ya da hayat arkadaşınız ile sorunlar yaşayabilirsiniz. Olabildiğince sakin kalmalı ve uzlaşmacı tarafınızla hareket etmelisiniz. Zaten uyumlu ve anlayışlı kişiliğiniz sayesinde bu olumsuzlukların üstesinden geleceksiniz.
MART AYI KRİTİK
28 Mart burcunuzda dolunay! Venüs- Kiron kavuşumuna karşıtlık yapacak. Her şeyi öğreneceksiniz. Aşk ve ilişkiler anlamında yaralarınızı sarmak için bazı adımlar atabilirsiniz. Kalbinizden geçen sesi dinleyin o size en doğruyu söyleyecektir.
BU TARİHLERE DİKKAT!
4 Mart'a kadar finansal konulara özellikle dikkat etmek gerekebilir. Bu dönemde ortaklı harcamalar artabilir ya da siz harcama konusunda daha kontrolsüz davranabilirsiniz. Bu nedenle mali işlerde sıkıntılar yaşanabilir. 23 Nisan'a kadar olan dönemde ise eğitsel konular ve medya radarınızda olsun... 11 Haziran'a kadar olan dönemde, iş hayatında kritik konular ve riskler var.