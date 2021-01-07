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    • 08.01.2021 06:50
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı | 8 Ocak 2021 hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, , , , , , , ve çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    takvim.com.tr
    İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul'un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    YURT GENELİNDE HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?
    Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Avrupa Yakası yağmurlu

    KIRKLARELİ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    SAKARYA °C, 24°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ANKARA °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    ÇANKIRI °C, 10°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    KONYA °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren; Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

    DÜZCE °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

    KASTAMONU °C, 8°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    SAMSUN °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 2°C
    Parçalı bulutlu

    KARS °C, -2°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 3°C
    Parçalı bulutlu

    VAN °C, 6°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    GAZİANTEP °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    SİİRT °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı | 8 Ocak 2021 hava nasıl olacak?