HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı | 8 Ocak 2021 hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Avrupa Yakası yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAKARYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu