BİR GÜN 24 SAAT DEĞİL!



Bilim insanları, dünyanın yarım asırdır hiç olmadığı kadar hızlı döndüğünü açıkladı. Bu sebeple, bir gün artık 24 saatten daha kısa bir sürede tamamlanıyor. Uzmanlar, bu saat farkının atomik düzeyde olduğunu, insanların bu kısalığı fark edemeyeceğini belirtti.