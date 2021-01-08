Özbekistan'da bulunan özerk Karakalpakistan Cumhuriyeti'nin kuzeyinde zamanla suların çekilmesiyle onlarca balıkçı teknesi büyük bir çevre felaketinin kurbanı oldu.
Bölgede bulunan Aral Gölü yakın zamana kadar dünyanın en büyük dördüncü gölü olarak biliniyordu. Orta Asya'da yer alan bu göl, neredeyse tamamen kurudu. NASA, iklim krizinin yıllar boyunca güzel doğamızı ne kadar etkilediğini gösteren gölün öncesi ve sonrası fotoğraflarıyla yakaladı.
BİR GÜN 24 SAAT DEĞİL!
Bilim insanları, dünyanın yarım asırdır hiç olmadığı kadar hızlı döndüğünü açıkladı. Bu sebeple, bir gün artık 24 saatten daha kısa bir sürede tamamlanıyor. Uzmanlar, bu saat farkının atomik düzeyde olduğunu, insanların bu kısalığı fark edemeyeceğini belirtti.
KUZULARIN MUTLULUĞU!
Şanlıurfa'da 13 istasyonda geçen yıl dünyaya gelen 37 bin 200 kuzunun bulunduğu ağılın kapıları her sabah açılıyor. Dışarı çıkan binlerce kuzu, annelerini bulmak için birbiriyle yarışıyor. Mutluluk anları drone ile görüntülendi.
27.8 MİLYON DEVRETTİ
Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 27 milyon 798 bin 790 lira devretti. 5 bilenler 26.121'er, 4 bilenler 589'ar, 3 bilenler 28'er, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.