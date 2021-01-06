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    • Yaşam
    • 06.01.2021 12:22
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    • 06.01.2021 12:22
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    SON DAKİKA: 'taki yorgun mermi dehşetinde flaş gelişme: Genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

    Son dakika haberine göre, 'ın ilçesinde başına isabet eden yorgun mermi nedeni ile ağır yaralanan lise öğrencisi , 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

    İHA
    Yorgun mermi dehşetinde flaş gelişme!

    'ın ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 17 yaşındaki , Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Hafta sonu ameliyat edilen genç kız, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.



    KUZENİ İLE YOLDA YÜRÜRKEN BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET ETMİŞTİ
    Tokat'ın Erbaa ilçesinde İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan 17 yaşındaki Büşra Konyar, 31 Aralık 2020 tarihinde Hükümet Caddesi üzerinde yürürken başına yorgun mermi isabet etmişti. Genç kız, Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Hafta sonu ameliyat edilen genç kızın başındaki mermi çıkartılamadı.



    OLAYIN ŞÜPHELİSİ CEZAEVİNDE
    Seyrantepe bölgesinden silah sesi duyulduğu ve boş arazide bir aracın görüldüğü bilgisi alan ekipler, olayın şüphelisini Ö.K.'yi gözaltına aldı.

    Havaya ateş ettiğini kabul eden şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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