Yengeçler için 2021 güzellikleri mutlulukları vaat ediyor! 5 Ocak yengeç burcu yorumu, 2021 burç yorumları

Yengeçler için harika bir yıl başladı. Hayatınızın zor dönemlerini atlattınız. Şimdi yeni deneyimler zaman geldi. Jüpiter, Satürn ve Plüton arasındaki bazı çok keskin zıtlıklar sayesinde burcunuz 2020'de birçok zorluğa göğüs gerdi.
Sizi kendi entelektüel ihtiyaçlarınıza odaklayacak yaşam alanlarına dalıyorsunuz. Tüm ilişkilerde uygun sınırlar bekleyerek çevrenizdeki diğerlerinden daha bağımsız hissedebilir ve daha bağımsız olabilirsiniz.
YENİ İŞ RİSKLİ
Para konusunda da sizi iyi bir yıl bekliyor. Her ne kadar pandemi dönemini tam olarak atlatamasak da, bazı sektörlerdeki Yengeçler ciddi zam alacak. Tabii ki çalışmanızın karşılığını daha önce almanız gerekiyordu.
Şimdi 2021, terfi yılınız olarak da görülebilir. Uzun zamandır beklediğiniz terfi için umudunuzu arttırabilirsiniz.
Yeni iş tekliflerine hemen 'evet' dememelisiniz. Çünkü yeni bir iş Satürn nedeniyle sizin için beklenmeyecek sonuçlar doğurabilir.
AiLENiN GÜZELLiĞi
Aİleye odaklanmak burcunuz için en önemli şeylerden biridir, ancak Kova burcundaki Satürn'ün sekizinci evinizden geçiş yapması ile daha fazla duygusal mesafe yaratabilir.
Ancak ailenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlayacaksınız.
Kendi imkanlarınızla dünyayı keşfederek kendi başınıza yola çıkmaya daha meyilli hissedeceksiniz. Aşk size hiç olmadığı kadar yakın.
Hatta uzun süredir yalnızlık çekiyorsanız, 2021 yeni başlangıçlar için çok özel bir dönem olacak.
İlişkilerdeki çekincelerinizi biraz azaltmanın zamanı geldi. Korkarak mutlu olamazsınız.