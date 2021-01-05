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    • Yaşam
    • 05.01.2021 17:17
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    • 05.01.2021 17:17
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    Bunu kimse bilmiyordu! Bakın zamanında memleketinizin ismi neymiş...

    tarihinden günümüze 'da yer alan birçok il ve ilçelerin isimleri değişime uğradı. , ce, Arapça, Farsça ve Türkçe olarak bilinen şehirlerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Peki, illerin ve ilçelerin zamanındaki isimleri neydi? İşte tarihinden günümüze Anadolu'da değişime uğrayan şehir ve beldelerin isimleri...

    İşte Osmanlı Devleti zamanında memleketinizin ismi

    Osmanlı Devleti tarihinden günümüze Anadolu'da bulunan şehir ve beldelerin birçoğunun ismi zaman içinde değişime uğradı.



    Rumca, Ermenice, Arapça, Farsça ve Türkçe olarak bilinen şehirlerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı.



    Peki, şehirlerin Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki isimlerini biliyor musunuz?

    Sizin yaşadığınız şehrin veya memleketinizin Osmanlı Devleti dönemindeki adı neydi?

    İşte merak edilen tüm detaylar...



    Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı.



    Değişime uğrayan bazı il ve ilçelerin isimleri ise şöyle:

    BURSA - HÜDAVENDİGAR



    HAKKARİ - ÇÖLEMERİK



    KIRKLARELİ - KIRKKİLİSE



    ÇANKIRI - KENGIRI



    KÜTAHYA - KOTIAEION



    SAMSUN - AMİSOS



    VAN - TUŞBA



    ELAZIĞ - ELAZİZ

    GAZİANTEP - AYNTAN / ANTEP



    ERZİNCAN - GREKÇE ERİZA



    HATAY - HATTENA



    YOZGAT - BOZOK
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    Haberler Yaşam Bunu kimse bilmiyordu! Bakın Osmanlı Devleti zamanında memleketinizin ismi neymiş...