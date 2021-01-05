Osmanlı Devleti tarihinden günümüze Anadolu'da bulunan şehir ve beldelerin birçoğunun ismi zaman içinde değişime uğradı.
Rumca, Ermenice, Arapça, Farsça ve Türkçe olarak bilinen şehirlerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı.
Peki, şehirlerin Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki isimlerini biliyor musunuz?
Sizin yaşadığınız şehrin veya memleketinizin Osmanlı Devleti dönemindeki adı neydi?
İşte merak edilen tüm detaylar...
Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı.
Değişime uğrayan bazı il ve ilçelerin isimleri ise şöyle:
BURSA - HÜDAVENDİGAR
HAKKARİ - ÇÖLEMERİK
KIRKLARELİ - KIRKKİLİSE
ÇANKIRI - KENGIRI
KÜTAHYA - KOTIAEION
SAMSUN - AMİSOS
VAN - TUŞBA
ELAZIĞ - ELAZİZ
GAZİANTEP - AYNTAN / ANTEP
ERZİNCAN - GREKÇE ERİZA
HATAY - HATTENA
YOZGAT - BOZOK