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    'nın 'da şüpheli ölümü: En son dışarıdan yemek siparişi vermiş

    Kristina, elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. En son yemek istediği ortaya çıkınca herkes aynı şeyi sordu: Neden intihar etmek istesin!

    , 6 aydır 'daydı. Lüks sitede ev kiralamıştı. 30 Aralık'ta kendisine kargo yollandı. Kurye kapıyı çaldı ama açan olmadı.


    Kristina Novytska
    Genç kadın paketini güvenlikten aldı. Ölü bulunduğu gün de dışarıdan yemek siparişi verdiği ortaya çıktı. Polis kamera görüntülerini incelemeye aldı.



    Rus 7 Aralık 2020'de 'daki evinde ölü bulundu.



    Ukraynalı 3 Eylül 2019'da tarafından öldürüldü.



    Rus shakova 13 Temmuz 2019'da hastanede şüpheli bir şekilde öldü.

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    Haberler Yaşam Ukraynalı Kristina Novytska'nın Bodrum'da şüpheli ölümü: En son dışarıdan yemek siparişi vermiş