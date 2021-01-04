Ukraynalı Kristina Novytska, 6 aydır Bodrum'daydı. Lüks sitede ev kiralamıştı. 30 Aralık'ta kendisine kargo yollandı. Kurye kapıyı çaldı ama açan olmadı.





Kristina Novytska

Genç kadın paketini güvenlikten aldı. Ölü bulunduğu gün de dışarıdan yemek siparişi verdiği ortaya çıktı. Polis kamera görüntülerini incelemeye aldı.







Rus Vera Chikareva 7 Aralık 2020'de Ankara'daki evinde ölü bulundu.







Ukraynalı Yulia Bilohub 3 Eylül 2019'da Özgür Tandoğan tarafından öldürüldü.







Rus Sofya Lanshakova 13 Temmuz 2019'da hastanede şüpheli bir şekilde öldü.

