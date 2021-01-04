Elazığ'da makineye bağlı yaşayan 32 yaşındaki Nurçin Arlı, hayata sımsıkı sarıldı. Oynatabildiği tek parmağıyla 'Şimdi Sıra Sende' isimli 3. kitabını yazdı.
Nurçin Arlı'nın kitapları
BANKACI SOYGUNU
Adana'da bankacı Gökhan K, sahte evrakla 12 milyon lira kredi çekti. Cezaevine gönderildi.
HIRSIZLIK MODASI
İstanbul'da Süleyman T. kadın kıyafeti giyinip 5 milyonluk cipi çaldı. Kıskıvrak yakalandı.
HAYAT RÜZGARI
İzmir'de SMA'lı Rüzgar Çiçek'in durumu ağırlaştı. Bebek, solunum cihazına bağlandı.
GENÇ DAHİ
İzmirli Nehir Özzengin (15), Sırbistan'a gitti. Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması'nda birinciliği elde etti.