Elazığ'da makineye bağlı yaşayan 32 yaşındaki Nurçin Arlı, hayata sımsıkı sarıldı. Oynatabildiği tek parmağıyla 'Şimdi Sıra Sende' isimli 3. kitabını yazdı.





Nurçin Arlı'nın kitapları







BANKACI SOYGUNU

Adana'da bankacı Gökhan K, sahte evrakla 12 milyon lira kredi çekti. Cezaevine gönderildi.



HIRSIZLIK MODASI

İstanbul'da Süleyman T. kadın kıyafeti giyinip 5 milyonluk cipi çaldı. Kıskıvrak yakalandı.







HAYAT RÜZGARI

İzmir'de SMA'lı Rüzgar Çiçek'in durumu ağırlaştı. Bebek, solunum cihazına bağlandı.







GENÇ DAHİ

İzmirli Nehir Özzengin (15), Sırbistan'a gitti. Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması'nda birinciliği elde etti.