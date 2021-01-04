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    lı Nurçin Arlı tek parmakla 3 kitap yazdı

    'da makineye bağlı yaşayan 32 yaşındaki Nurçin Arlı, hayata sımsıkı sarıldı. Oynatabildiği tek parmağıyla 'Şimdi Sıra Sende' isimli 3. kitabını yazdı.

    Tek parmakla 3 kitap yazdı

    'da makineye bağlı yaşayan 32 yaşındaki Nurçin Arlı, hayata sımsıkı sarıldı. Oynatabildiği tek parmağıyla 'Şimdi Sıra Sende' isimli 3. kitabını yazdı.


    Nurçin Arlı'nın kitapları



    BANKACI SOYGUNU
    'da bankacı , sahte evrakla 12 milyon lira kredi çekti. Cezaevine gönderildi.

    HIRSIZLIK MODASI
    'da Süleyman T. kadın kıyafeti giyinip 5 milyonluk cipi çaldı. Kıskıvrak yakalandı.



    HAYAT RÜZGARI
    'de SMA'lı 'in durumu ağırlaştı. Bebek, solunum cihazına bağlandı.



    GENÇ DAHİ
    İzmirli Nehir Özzengin (15), 'a gitti. Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması'nda birinciliği elde etti.

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    Haberler Yaşam Elazığlı Nurçin Arlı tek parmakla 3 kitap yazdı